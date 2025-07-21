Інтерфакс-Україна
Події
11:37 21.07.2025

НАБУ заявляє про обшуки у 15 співробітників, директор Бюро перериває візит до Великої Британії і повертається в Україну

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НАБУ заявляє про обшуки у 15 співробітників, директор Бюро перериває візит до Великої Британії і повертається в Україну

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявляє про обшуки у 15 співробітників, директор Бюро Семен Кривонос перериває візит до Великої Британії і повертається в Україну, повідомляє НАБУ в телеграм-каналі в понеділок.

"Станом на зараз відомо про щонайменше 70 обшуків, що проводяться працівниками СБУ та ОГП стосовно співробітників НАБУ. ⁠Обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ. За наявною інформацією, слідчі дії проводяться без судових ухвал", - йдеться в повідомленні.

За інформацією НАБУ, підставами для цих дій у переважній більшості випадків називаються участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах. Проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором. Відомство зазначає, що ці факти не є взаємопов’язаними. Окрім того, як повідомляється, триває планова перевірка Держспецзв’язку, що охоплює технічну інфраструктуру НАБУ.

Паралельно розпочата позапланова перевірка стану охорони державної таємниці, ініційована СБУ. Вона стосується працівників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Як зазначається, за результатами цієї перевірки СБУ може отримати інформацію про триваючі та заплановані НАБУ і САП оперативні заходи та слідчі дії.

"Розголошення цієї інформації може зірвати слідчі дії та триваючі розслідування", - наголошується в повідомленні.

Окрім того, за інформацією відомства, під час одного з обшуків було застосовано фізичну силу до детектива НАБУ, попри відсутність з його боку опору. Відомство повідомило, що проводить внутрішню перевірку обставин подій та з’ясовує правові підстави дій, у тому числі застосування сили до співробітника.

"На момент початку зазначених дій директор НАБУ перебував у службовому відрядженні у Великій Британії, де, зокрема, була запланована зустріч із міністром закордонних справ. Директор ухвалив рішення негайно перервати візит і повернутися в Україну", - зазначають в Бюро.

Водночас у НАБУ наголошують, що ризик присутності агентів впливу країни-агресора залишається актуальним для будь-якого органу влади.

"Це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції", - зазначається у повідомленні.

Теги: #обшуки #набу

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