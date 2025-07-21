У НАБУ підтвердили обшуки у їхніх співробітників

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) підтвердили, що у їхніх співробітників проводяться обшуки.

"21 липня у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора. Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі – згодом", - сказано в соцмережі служби в Х вранці понеділка.

Як повідомлялося, Служба безпеки України (СБУ) та Офіс генерального прокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).