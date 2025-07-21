Інтерфакс-Україна
Події
07:27 21.07.2025

У Києві після атаки на деяких вулицях перекрили рух

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У Києві після атаки на деяких вулицях перекрили рух

Після нічної ракетно-дронової атаки у Києві перекрили рух на кількох вулицях у Дарницькому та Шевченківському районах, повідомила патрульна поліція міста.

Зокрема, закритий проїзд вулицею Бориспільською (від перехрестя з провулком Надії Світличної до перехрестя з вулицею Вересневою).

Також вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського) та вулицею Глибочицькою (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Лукʼянівською).

Поліція закликає мешканців врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів руху.

 

Теги: #київ #атака_бпла_рф #обмеження #рух

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