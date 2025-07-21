07:27 21.07.2025
У Києві після атаки на деяких вулицях перекрили рух
Після нічної ракетно-дронової атаки у Києві перекрили рух на кількох вулицях у Дарницькому та Шевченківському районах, повідомила патрульна поліція міста.
Зокрема, закритий проїзд вулицею Бориспільською (від перехрестя з провулком Надії Світличної до перехрестя з вулицею Вересневою).
Також вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського) та вулицею Глибочицькою (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Лукʼянівською).
Поліція закликає мешканців врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів руху.