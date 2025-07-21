Інтерфакс-Україна
Події
06:36 21.07.2025

Івано-Франківськ зазнав наймасштабнішої атаки з часу повномасштабного вторгнення Росії - мер

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Івано-Франківськ у ніч на понеділок зазнав наймасштабнішої атаки з часу повномасштабного вторгнення Росії, повідомив міський голова Руслан Марці́нків.

"Маємо у 3 селах громади пошкодження інфраструктури. Попередньо уточнюються зараз масштаби. Знаємо, що в одному з сіл нашої громади є постраждалі. Але в легкому стані". - уточнив Марцінків.

Він зазначив, що місто зазнало комбінованого удару з застосуванням ракет і "шахедів". За його словами, ударів було "дуже багато".

"Дякуємо ППО. Всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська", - додав мер.

Джерело: https://t.me/martsinkiv_ONLINE/10371

Теги: #рф #атака #франківська

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