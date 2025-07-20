Інтерфакс-Україна
Події
21:38 20.07.2025

У центрі Києва обмежать рух транспорту через візит іноземних делегацій

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У центрі Києва обмежать рух транспорту через візит іноземних делегацій

У центрі Києва в понеділок через візит іноземних делегацій тичаово обмежать рух транспорту, повідомила пресслужба Управління держохорони України.

"21 липня у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - сказано в Facebook.

Містян закликали врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

 

Теги: #київ #обмеження #транспорт

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