У центрі Києва обмежать рух транспорту через візит іноземних делегацій

У центрі Києва в понеділок через візит іноземних делегацій тичаово обмежать рух транспорту, повідомила пресслужба Управління держохорони України.

"21 липня у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - сказано в Facebook.

Містян закликали врахувати зазначену інформацію під час переміщення.