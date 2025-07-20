21:38 20.07.2025
У центрі Києва обмежать рух транспорту через візит іноземних делегацій
У центрі Києва в понеділок через візит іноземних делегацій тичаово обмежать рух транспорту, повідомила пресслужба Управління держохорони України.
"21 липня у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - сказано в Facebook.
Містян закликали врахувати зазначену інформацію під час переміщення.