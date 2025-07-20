Інтерфакс-Україна
Події
13:08 20.07.2025

Із прикордонних громад Сумщини за тиждень евакуювали 60 людей - влада

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Із прикордонних громад Сумщини за тиждень евакуювали 60 людей - влада

За цей тиждень з трьох районів Сумської області евакуювалися понад 60 людей, серед них 10 – дітей, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Це мешканці Великописарівської, Білопільської, Річківської, Ворожбянської, Глухівської та Середино-Будської громад", - деталізував він у телеграм у неділю.

Наразі евакуації підпадають 213 населених пунктів у 18 громадах області, які постійно обстрілює російська армія, зазначив очільник ОВА.

Теги: #війна #евакуація #григоров #сумська_область

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