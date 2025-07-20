Інтерфакс-Україна
Події
11:55 20.07.2025

Матернова зустрілась з Качкою, наголосила на його досвіді роботи на євроінтеграційному шляху України

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Матернова зустрілась з Качкою, наголосила на його досвіді роботи на євроінтеграційному шляху України
Фото: https://x.com/kmathernova

Посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова провела зустріч з новопризначеним віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою

"Рада познайомитися з Тарасом Качкою у його новій ролі віцепрем'єр-міністра з питань європейської інтеграції! Він має багаторічний досвід роботи на шляху інтеграції до ЄС, особливо у сфері торгівлі та Угоди про асоціацію", - написала Матернова у соцмережі Х.

Вона висловила сподівання на співпрацю на наступних етапах євроінтеграційного процесу України.

Качка був призначений на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 17 липня 2025 р. До цього Качка був заступником міністра економіки - торговим представником України, він змінив на посаді віцепрем'єра Ольгу Стефанішину, яка очолювала євроінтеграційний напрям з 4 червня 2020 року.

Теги: #матернова #зустріч #качка_тарас

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