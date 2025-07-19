УЧХ надає допомогу постраждалим внаслідок російської атаки БпЛА на Одесу
Український Червоний Хрест (УЧХ) надає допомогу постраждалим внаслідок нічної російської атаки БпЛА на Одесу.
“Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області спільно з рятувальниками ДСНС евакуювали 4 людей із пошкодженого будинку”, - повідомив УЧХ у суботу у Фейсбуці.
На місці обстрілу волонтери надали першу допомогу 10 постраждалим, 19 людей отримали першу психологічну допомогу.
Наразі на місці працює пункт допомоги Українського Червоного Хреста, де можна перепочити, випити води або чаю, а також отримати гуманітарну допомогу.
Як повідомлялось, внаслідок російської атаки на Одесу в ніч на 19 липня один загиблий, шестеро постраждалих. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури - житлові багатоповерхівки, приватне домоволодіння, а також торговельні заклади, транспортні засоби.