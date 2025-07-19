УЧХ надає допомогу постраждалим внаслідок російської атаки БпЛА на Одесу

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надає допомогу постраждалим внаслідок нічної російської атаки БпЛА на Одесу.

“Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області спільно з рятувальниками ДСНС евакуювали 4 людей із пошкодженого будинку”, - повідомив УЧХ у суботу у Фейсбуці.

На місці обстрілу волонтери надали першу допомогу 10 постраждалим, 19 людей отримали першу психологічну допомогу.

Наразі на місці працює пункт допомоги Українського Червоного Хреста, де можна перепочити, випити води або чаю, а також отримати гуманітарну допомогу.

Як повідомлялось, внаслідок російської атаки на Одесу в ніч на 19 липня один загиблий, шестеро постраждалих. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури - житлові багатоповерхівки, приватне домоволодіння, а також торговельні заклади, транспортні засоби.