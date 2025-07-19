Інтерфакс-Україна
Події
11:02 19.07.2025

Україна повернула з окупації ще 11 дітей

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Україна повернула з окупації ще 11 дітей

Україні вдалося повернути ще 11 дітей віком від 10 до 17 років із тимчасово окупованих територій та Російської Федерації, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути 11 українських дітей із тимчасово окупованих територій та Російської Федерації. Їхній вік — від 10 до 17 років", - написав він у телеграмі у суботу.

За його словами, особливо вразила історія родини, "з якої ми повернули п’ятьох рідних братів і сестер. Дітей вивезли до Росії, і тривалий час про них не було жодної інформації. Лише згодом вони самі вийшли на зв’язок із повнолітньою сестрою в Україні й просили: заберіть нас додому".

Єрмак зазначив, що навіть після цього шлях назад був надзвичайно складним. Російські органи опіки чинили тиск, затягували процес. Повернення стало можливим лише після понад року наполегливої й кропіткої роботи.

"Ця історія — ще одне нагадування: Україна не зупиняється, допоки її діти не вдома", - написав Єрмак. Він також висловив вдячність Державі Катар за посередництво, а також команді Офісу Омбудсмана України за злагоджену і принципову роботу.

Теги: #діти #окупація #bring_kids_back_ua #повернення

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