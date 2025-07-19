Інтерфакс-Україна
Події
07:54 19.07.2025

Окупанти за добу втратили 1120 осіб та 112 од. спецтехніки

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Окупанти за добу втратили 1120 осіб та 112 од. спецтехніки
Фото: 152 ОЄБр

Сили оборони за добу ліквідували 1120 окупантів, 7 бронемашин, 46 артсистем, 163 БПЛА, а також 112 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1040950 (+1120) осіб, танків – 11032 (+0) од, бойових броньованих машин – 23012 (+7) од, артилерійських систем – 30531 (+46) од, РСЗВ – 1442 (+1) од, засоби ППО – 1198 (+1) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46712 (+163), крилаті ракети – 3492 (+1), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 55606 (+112), спеціальна техніка – 3932 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб #втрати #рф

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