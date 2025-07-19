Відомо про щонайменше трьох поранених внаслідок масованої атаки на Одесу – ОВА

Щонайменше одна людина загинула, ще троє дістали поранення внаслідок масованої ворожої атаки на Одесу, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки. Попередньо відомо про одну загиблу людину та, щонайменше, трьох постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби", – написав Кіпер у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/10574