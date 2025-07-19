Інтерфакс-Україна
Події
03:14 19.07.2025

Окупанти втратили 82 окупанти на Покровському напрямку - Генштаб

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Російські окупанти втратили на Покровському напрямку в пʼятницю 82 окупанти,з них 46 - безповоротно, загалом на напрямку атакували впродовж доби 37 разів, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми даними, знешкоджено 82 окупанти, з яких 46 – безповоротно", - йдеться в повідомленні.

Українські воїни знищили одне укриття для особового складу, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, один мотоцикл, три автомобілі, десять безпілотних літальних апаратів. Крім того, пошкодили два ворожі автомобілі.

Загалом протягом дня на Покровському напрямку противник 37 разів у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Горіхове, Олексіївка. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26808

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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