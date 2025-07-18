Рада очікує на програму діяльності Кабінету міністрів - Корнієнко

Верховна Рада очікує на програму діяльності Кабінету міністрів, заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Це український уряд, проукраїнський. Чекаємо на програму дій кожного міністерства. Юлія Анатоліївна (прем'єр-міністр Свириденко - ІФ-У) сьогодні наголосила, що це буде найближчим часом. І будемо пробувати, напевно, приймати програму дій уряду, чого теж давненько не було в українській політичній історії", - сказав Корнієнко в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Згідно з Конституцією України, Кабінет міністрів подає на розгляд Верховній Раді програму своєї діяльності.