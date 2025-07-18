Число померлих в Україні у I пів.-2025 перевищило число народжених у 2,9 раза – Мін'юст

В Україні у першому півріччі 2025 року зареєстровано 249,00 тис. смертей, що в 2,9 раза перевищило число зареєстрованих народжень – 86,80 тис., свідчить звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції.

Порівняно із першим півріччям 2024 року кількість народжених скоротилася на 0,86 тис., або 1,0%, тоді як кількість померлих – на 1,97 тис., або на 0,8%.

Зміни відповідно до другого півріччя 2024 року трохи гірші: число зареєстрованих народжень зменшилося на 2,5%, тоді як число смертей зросло на 2,0%.

Щодо показника відношення кількості зареєстрованих померлих до кількості народжених за регіонами, то найгірший він у Херсонський та Донецький областях – відповідно 12,2 та 10,3 раза порівняно з 11 та 8,5 раза за 2024 рік.

Суттєва гірший за середній показник в Запорізькій та Харківській областях – по 5, Сумській – 4,9, Чернігівській – 4,8 раза.

Вище за середній цей показник також у Дніпропетровській області – 4,1, Черкаській та Полтавській – по 4, Миколаївській – 3,7, Кіровоградській – 3,6.

За даними Мін'юсту, найкращим відношення народжених та померлих є у Рівненській області – 1,6 рази, Волинській – 1,7 рази, Закарпатській області та Києві – по 1,8 рази, Львівській – 1,9, Чернівецькій – 2,1 та Івано-Франківській області – 2,2 рази.

Згідно зі статистикою, кількість шлюбів в Україні у першому півріччі цього року зменшилася на 5,7% порівняно із аналогічним періодом минулого року – до 72,77 тис., тоді як кількість розірваних шлюбів впала на 18,5% – до 12,69 тис., у тому числі за рішенням суду – на 13,7%, до 0,50 тис.

Як повідомлялося, 30 вересня 2024 року Кабінет міністрів схвалив Стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року та затвердив план заходів щодо її реалізації у 2024-2027 рр. Згідно з документом, чисельність населення в Україні, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року - до 25,2 млн осіб.

Згідно з документом, за даними Держстату, чисельність населення України на дату проведення Всеукраїнського перепису населення 2001 року становила 48,5 млн осіб, а за оцінкою Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи Національної академії наук, на 1 січня 2022 року чисельність населення України становила 42 млн осіб, на липень 2024 року - 35,8 млн осіб (на підконтрольних територіях - 31,1 млн осіб).

У 2024 року в Україні було зареєстровано 495,09 тис. смертей, що в 2,8 раза перевищило число зареєстрованих народжень – 176,78 тис. Порівняно із 2023 роком кількість народжених скоротилася на 10,71 тис., або на 5,7%, тоді як кількість померлих – лише на 0,2%, або на 1,15 тис.