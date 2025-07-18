В Україні на вихідних очікуються помірні, місцями значні дощі – Укргідрометцентр

В суботу, 19 липня, у більшості областей України очікуються помірні, на Житомирщині, Рівненщині, Волині та Харківщині значні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

В більшості південних областей без опадів. У східних, південно-східних та Сумській областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°, у південно-східній частині 17-22°. Вдень у західних, Київській, Житомирській та Вінницькій областях 19-24°, на решті території 23-28°, на південному сході країни до 32°.

В Києві дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 19 липня в Києві була зафіксована у 2007 році і склала 36,3° тепла, найнижча вночі – 8,9° в 1898 та 1929 роках.

В неділю, 20 липня, в західних, північних, місцями і в центральних областях короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, на південному сході 17-22°. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 21-26°, на решті території 27-32°.

В Києві короткочасний дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.