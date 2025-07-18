Інтерфакс-Україна
Події
11:46 18.07.2025

Умєров: Найближчим часом буде проведено аудит виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача

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Умєров: Найближчим часом буде проведено аудит виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua/

Новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров анонсував найближчим часом проведення аудиту виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача та представлення невдовзі президенту плану дій.

"Сьогодні президент України підписав указ про моє призначення секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Обговорили з главою держави чіткі завдання та пріоритети роботи", - він у Facebook.

 

Зокрема, йшлося про координацію та контроль сектору безпеки і оборони.

"Завдання – забезпечити системну та ефективну синхронізацію дій усіх складових. Найближчим часом буде проведено аудит виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача. Найближчим часом представимо президенту України план дій", - повідомив секретар РНБО.

Стосовно зброї, як наголосив Умєров, - він продовжує координувати всі поставки озброєння, спільні виробництва та партнерства, включно з найбільш чутливими напрямками.

"Залишаюсь у постійному діалозі з нашими міжнародними партнерами. Особливо, що стосується дискретних домовленостей, які залишаються критично важливими для нашої обороноздатності", - зазначив він.

У контексті технології та інновації, як анонсував Умєрова, - "відновимо повноцінну роботу технологічної ставки, щоб пришвидшити технологічну модернізацію фронту".

Також йшлося про переговорний трек. Як зазначив Умєров, "Україна послідовно виступає за справедливий мир – і ми працюємо над тим, щоб він був досягнутий у тісній координації з союзниками. Мир завдяки силі".

"Дякую президенту за довіру. Маю честь служити Україні", - додав він.

Раніше 18 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний документ №496/2025 оприлюднений на сайті президента. До цього з 6 вересня 2023 року Умєров обіймав посаду міністра оборони України.

Умєров із 7 вересня 2022 року очолював Фонд державного майна України (ФДМ). До цього, 2019 року, він був обраний народним депутатом IX скликання від партії "Голос" (18-й номер у списку як безпартійний) і став членом однойменної фракції.

В українському парламенті обіймав посаду секретаря комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин, а також був заступником члена постійної делегації в Раді Європи та співголовою депутатського міжфракційного об'єднання "Кримська платформа".

У вересні 2020 року Умєров увійшов до групи з розроблення державної стратегії деокупації Криму та Севастополя при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО).

Умєров народився 19 квітня 1982 року в депортації в Узбекистані. У віці 9 років разом з родиною повернувся на Батьківщину — у Крим, Україна.

З 2004-го по 2019 рік обіймав різні керівні посади в технологічних та інвестиційних компаніях у сфері високих технологій та інфраструктури. Понад 20 років є радником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва та делегатом Курултаю кримськотатарського народу.

Теги: #умєров #рнбо #аудит

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