Інтерфакс-Україна
Події
22:37 17.07.2025

Сили оборони відбили з початку доби 131 ворожу атаку - Генштаб

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З початку доби відбулося 131 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

" Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 62 авіаційні удари, застосувавши дві ракети та скинувши 90 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1249 дрони-камікадзе та здійснили 4280 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 48 штурмових та наступальних дій, три з яких станом на 22:00 четверга ще тривали. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26772

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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