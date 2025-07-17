Сили оборони відбили з початку доби 131 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби відбулося 131 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

" Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 62 авіаційні удари, застосувавши дві ракети та скинувши 90 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1249 дрони-камікадзе та здійснили 4280 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 48 штурмових та наступальних дій, три з яких станом на 22:00 четверга ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26772