Суд відсторонив від посади на два місяці і запровадив нічний домашній арешт керівнику Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

Директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА відсторонено від посади на два місяці – суд задовольнив клопотання прокурорів, повідомляє Офіс генпрокурора у четвер ввечері.

"За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури Голосіївський районний суд Києва на два місяці відсторонив від виконання службових обов’язків директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, підозрюваного у службовій недбалості, що призвела до невчасного виявлення аварійної ситуації у тунелі метро та закриття руху на ділянці між станціями "Либідська" – "Теремки"", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Також суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Прокурори оскаржуватимуть це рішення в апеляційному порядку, оскільки зверталися до суду з клопотанням про застосування до посадовця цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслету.

Як повідомлялося, 8 грудня 2023 року було припинено рух поїздів метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська" на Оболонсько-Теремківській лінії (М2, "синя лінія") з міркувань безпеки у зв'язку з розгерметизацією тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська" і появою тріщин у його стінах, що призвело до його підтоплення на зазначеній ділянці.

13 грудня було відновлено рух між станціями "Теремки" і "Деміївська" на Оболонсько-Теремківській лінії з інтервалом 13-17 хвилин. Таким чином, усі станції метро відновили роботу, проте неробочим залишився аварійний перегін між станціями "Либідська" і "Деміївська" і лінія залишилася розірваною до завершення ремонтних робіт.

6 листопада 2024 року рух лінією був відновлений в звичайному режимі.

10 липня 2025 року Національна поліція України повідомила про висунення підозри повідомили директору одного з департаментів Київської міської державної адміністрації (КМДА), який, за даними слідства, проігнорував загрозу аварійної ситуації на "синій лінії" київського метро в грудні 2023 року, що спричинило збитки бюджету столиці на понад 164 млн грн. Слідчі повідомили чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше, у липні 2024 року, повідомлено про підозру начальнику служби колії, тунельних споруд та головному інженеру КП "Київський метрополітен". У листопаді 2024 року про підозру повідомлено колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" за фактом неналежного виконання службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що призвело до підтоплення і розгерметизації тунелів між станціями метро.

За інформацією офіційного порталу Києва, директором Департаменту транспортної інфраструктури КМДА є Кандибор Руслан Васильович.