Інтерфакс-Україна
Події
19:16 17.07.2025

Свириденко на першому засіданні уряду закликала міністрів підготувати плани і обговорити їх з комітетами Ради

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Свириденко на першому засіданні уряду закликала міністрів підготувати плани і обговорити їх з комітетами Ради

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко на першому засіданні нового уряду закликала міністрів підготувати плани і обговорити їх з профільними комітетами Верховної Ради.

"Перше засідання нового уряду — провели одразу після голосування в парламенті. Кожен міністр має у максимально короткі строки визначити конкретний план дій. Без абстракцій. Ці плани будуть представлені публічно, обговорені з профільними комітетами Верховної Ради, і далі — регулярна звітність. Повинні вийти на швидкий темп", - написала Свириденко в мережі Facebook.

Вона заначила, що має позитивний досвід співпраці з економічним комітетом і переконана, що така ж конструктивна взаємодія можлива і в інших напрямках.

"До речі, новий уряд — один із найменших за кількістю міністрів за всю історію. Це доказ того, що ми взяли курс на зменшення апарату. Йдемо працювати", - додала вона.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Юлії Свириденко затвердила новий склад Кабінету міністрів України.

 

Теги: #уряд #засідання

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