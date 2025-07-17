Свириденко на першому засіданні уряду закликала міністрів підготувати плани і обговорити їх з комітетами Ради

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко на першому засіданні нового уряду закликала міністрів підготувати плани і обговорити їх з профільними комітетами Верховної Ради.

"Перше засідання нового уряду — провели одразу після голосування в парламенті. Кожен міністр має у максимально короткі строки визначити конкретний план дій. Без абстракцій. Ці плани будуть представлені публічно, обговорені з профільними комітетами Верховної Ради, і далі — регулярна звітність. Повинні вийти на швидкий темп", - написала Свириденко в мережі Facebook.

Вона заначила, що має позитивний досвід співпраці з економічним комітетом і переконана, що така ж конструктивна взаємодія можлива і в інших напрямках.

"До речі, новий уряд — один із найменших за кількістю міністрів за всю історію. Це доказ того, що ми взяли курс на зменшення апарату. Йдемо працювати", - додала вона.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Юлії Свириденко затвердила новий склад Кабінету міністрів України.