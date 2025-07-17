Міністр соцполітики Улютін задекларував 1,7 млн грн доходів за 2024р.

Новопризначений міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін зазначив 1 млн 676 тис. 969 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2024 рік.

Зокрема, зарплата тоді ще першого заступника міністра фінансів за 2024 рік склала 1 675 959 грн, дохід від продажу облігацій внутрішньої державної позики - 1 тис. грн, його дружина задекларувала 571 339 грн доходів.

Також Улютін вказав у декларації 210,8 тис. грн, $1,5 тис., EUR4 тис. на банківських рахунках і 200 тис. грн готівкою, дружина - 70,3 тис. грн і $160 на банківських рахунках.

Новий міністр спільно з дружиною володіє квартирою (84,5 кв. м) у Києві, його дружина - ще трьома земельними ділянками (851, 903 і 904 кв. м) з недобудованим житловим будинком (233,3 кв.м) у Київській області

Крім того, дружина Улютіна володіє автомобілями Lexus RX 300 2019 року випуску і Hyundai IONIQ 2022 року випуску.

Серед іншого, дружина володіє 50% капіталу і є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Емоімпульс".

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила Улютіна міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України.