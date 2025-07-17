Інтерфакс-Україна
Події
17:08 17.07.2025

США повідомили Швейцарію про затримку поставок систем Patriot – їх передадуть Україні

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США повідомили Швейцарію про затримку поставок систем Patriot – їх передадуть Україні

Міністерство оборони США повідомило Швейцарію про затримку поставок систем Patriot – США планують зосередитись на наземній протиповітряній обороні України, тому Берн отримає свої системи пізніше, ніж планувалося, повідомила пресслужба оборонного відомства Швейцарії.

"Міністерство оборони США повідомило Федеральне міністерство оборони та цивільного захисту Швейцарії (DDPS), що воно переорієнтує постачання систем Patriot для підтримки України, зосередившись на наземній протиповітряній обороні. Це також стосується Швейцарії, яка отримає свої виробничі партії пізніше, ніж планувалося", - йдеться у повідомленні на сайті DDPS у четвер.

Зазначається, що уряд Швейцарії було повідомлено.

"США хочуть посилити свою підтримку України. Країни, які зараз постачають системи озброєння Україні, зможуть швидше їх замінити. Тому США вирішили переглянути пріоритети поставок наземних систем ППО Patriot. Німеччина, серед інших, вирішила знову поставити Україні дві свої системи Patriot", - зазначено у повідомленні.

У 2022 році Швейцарія замовила п'ять систем Patriot. Поставки мали розпочатися у 2026 році та завершитися у 2028 році. За новими умовами пріоритетності США Швейцарія отримає продукцію пізніше.

"Наразі незрозуміло, скільки систем це вплине і чи вплине це також на поставку керованих ракет. На даному етапі неможливо зробити жодних заяв щодо точних термінів та будь-яких подальших наслідків для Швейцарії. Роз'яснення тривають", - зазначається у повідомленні.

Указано, що рік тому США повідомили Швейцарію, що версія керованих ракет PAC-3 MSE для Patriot, яку парламент схвалив у 2023 році після замовлення систем озброєння, буде доставлена до Швейцарії пізніше запланованого терміну для підтримки України.

Теги: #patriot #швейцарія #сша

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