Інтерфакс-Україна
Події
12:28 17.07.2025

У навчальному центрі на Чернігівщині курсант зі зброї вбив двох інструкторів

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У навчальному центрі на Чернігівщині курсант зі зброї вбив двох інструкторів

У навчальному центрі на Чернігівщині під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців, внаслідок чого ти загинули, курсант затриманий, повідомляє поліція Чернігівської області.

"Вчора до поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули", - йдеться в повідомленні облполіції в четвер.

Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Теги: #чернігівська_область #вбивства #курсант

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