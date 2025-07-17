У навчальному центрі на Чернігівщині курсант зі зброї вбив двох інструкторів

У навчальному центрі на Чернігівщині під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців, внаслідок чого ти загинули, курсант затриманий, повідомляє поліція Чернігівської області.

"Вчора до поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули", - йдеться в повідомленні облполіції в четвер.

Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.