Комітет нацбезпеки підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони

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Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки підтримав кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Щойно відбулось засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки на якому заслухали доповідь, плани майбутнього міністра оборони та колишнього премʼєр-міністра - Дениса Шмигаля та його затвердження на посаду. Комітет підтримав його кандидатуру на посаду міністра оборони", - розповила Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За її словами, кандидатуру Шмигаля підтримали 11 членів комітету, 4 утримались.