Інтерфакс-Україна
Події
12:09 17.07.2025

Комітет нацбезпеки підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони

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Комітет нацбезпеки підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки підтримав кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Щойно відбулось засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки на якому заслухали доповідь, плани майбутнього міністра оборони та колишнього премʼєр-міністра - Дениса Шмигаля та його затвердження на посаду. Комітет підтримав його кандидатуру на посаду міністра оборони", - розповила Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За її словами, кандидатуру Шмигаля підтримали 11 членів комітету, 4 утримались.

Теги: #міністр_оборони #шмигаль #комітет

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