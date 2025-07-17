12:09 17.07.2025
Комітет нацбезпеки підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/
Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки підтримав кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").
"Щойно відбулось засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки на якому заслухали доповідь, плани майбутнього міністра оборони та колишнього премʼєр-міністра - Дениса Шмигаля та його затвердження на посаду. Комітет підтримав його кандидатуру на посаду міністра оборони", - розповила Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.
За її словами, кандидатуру Шмигаля підтримали 11 членів комітету, 4 утримались.