11:41 17.07.2025
Зеленський: Українські воїни повернуться додому, коли ми переможемо ворога - Путіна
Українські воїни повернуться додому, коли буде переможено ворога, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це Путін. Ворогів всередині нашої країни немає. І ви не ставайте на цей бік", - сказав Зеленський у відповідь на запитання народного депутата Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність") під час виступу у Верховній Раді в четвер.
"Наші герої заслуговують якісних ротацій. Коли такі, як ви, будете на фронті допомагати їм, а не тільки тут", - додав президент.