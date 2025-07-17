Інтерфакс-Україна
Події
11:41 17.07.2025

Зеленський: Українські воїни повернуться додому, коли ми переможемо ворога - Путіна

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Зеленський: Українські воїни повернуться додому, коли ми переможемо ворога - Путіна

Українські воїни повернуться додому, коли буде переможено ворога, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це Путін. Ворогів всередині нашої країни немає. І ви не ставайте на цей бік", - сказав Зеленський у відповідь на запитання народного депутата Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність") під час виступу у Верховній Раді в четвер.

"Наші герої заслуговують якісних ротацій. Коли такі, як ви, будете на фронті допомагати їм, а не тільки тут", - додав президент.

Теги: #рада #зеленський #військові

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