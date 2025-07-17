17 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1240 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1240 RUSSIAN AGRESSION

17 липня відзначають Всесвітній день міжнародного правосуддя, День етнографа, Всесвітній день Емоджі, День народження Діснейленду.

У Словаччині - День незалежності.

У 2014 році російським зенітним ракетним комплексом "Бук" біля Тореза Донецької області з території так званої Донецької народної республіки збивають рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, гинуть усі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб);

Православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Марини.

День етнографа

Приурочений до дня народження видатного етнографа та мандрівника Миколи Миклухо-Маклая, який народився саме цього дня 1846 року.

Етнографія — це наука, яка вивчає культуру, звичаї, побут, духовність, походження, територіальне розміщення та інші особливості народів (етносів). Саме етнографи допомагають зберігати і розуміти нашу національну спадщину.

Всесвітній день міжнародного правосуддя

Це міжнародний день, який визнає нову систему міжнародного кримінального судочинства. Дату 17 липня обрано на честь прийняття Римського статуту, який створив Міжнародний кримінальний суд. 2010 року на Оглядовій конференції Римського статуту, що відбулася в Кампалі (Уганда), Асамблея держав-учасниць вирішила відзначати 17 липня як День міжнародного кримінального правосуддя.

Всесвітній день Емоджі

Це міжнародне свято, яке приурочене до популярних смайликів та символів, які ми використовуємо в повсякденному спілкуванні. Емоджі прийшли до нас з Японії і буквально означають "символ в картинці". Їх творець, Сігетака Куріта, розробив систему символів для пейджерів 1990 року, яку потім перейняли комп’ютери та телефони.

День народження Діснейленду

17 липня кожного року Діснейленд відзначає день власного народження, бо саме цього дня у 1955 році в американському штаті Каліфорнія (місто Анахайма) відбулось відкриття першого казкового розважального парку.

Цього дня народилися:

80 років від початку (17.07–02.08.1945) Потсдамської (Берлінської) конференції глав урядів СРСР, США і Великої Британії;

135 років від дня народження Василя Никифоровича Тютюнника (1890–1919), українського військового діяча, полковника генерального штабу Армії УНР, командувача Дієвої Армії УНР; за іншими даними народився 17.08.1882 р.

Ще в цей день:

1868 - Японську столицю переносять з Кіото до Токіо;

1915 - Німецька імперія і Австро-Угорська імперія підписують секретний договір про співпрацю з Болгарським царством;

1917 - У Великій Британії з титулів вилучають всі німецькі імена;

1917 - Відбувається виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1933 - Після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі з Києва до Херсона виходить у перший рейс пасажирський пароплав;

1945 - Починається Потсдамська конференція очільників держав-союзників-переможниць у Другій світовій війні;

1973 - В Афганістані повалюють монархію і проголошують республіку;

1997 - Україна ратифікує Європейську конвенцію з прав людини;

2020 - Верховна Рада України затверджує скорочення кількості адміністративних районів України від 490 до 138.

Церковне свято:

День пам’яті святої великомучениці Марини

Свята Марина народилася в Антіохії Пісідійській (у Малій Азії) і була дочкою язичницького жреця Едесіма. Вже в юні роки Марина відчула сильну прихильність до Христа. Дівчина не приховувала свого християнства і відважно висміювала культ ідолів. Це викликало ненависть її батька, який позбавив її спадщини.

Марину посадили до в’язниці, де вона відмовилася від жертви ідолам. За це її піддали жорстоким мукам, але вона залишалася незворушною. У темниці величезний змій намагався напасти на Марину. За її молитвою, змій перетворився на чорного пса, а потім помер.

Іменини: Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина.