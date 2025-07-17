Інтерфакс-Україна
Події
02:01 17.07.2025

Coca-Cola буде додавати у напої справжній тростинний цукор

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Президент США Дональд Трамп заявив, що переконав компанію Coca-Cola використовувати у напоях справжній тростинний цукор, а не його замінник.

"Я хотів би подякувати всім, хто ухвалює рішення в Coca-Cola. Це буде дуже гарне рішення з їхнього боку - ви це побачите. Це просто краще!" - написав президент США у Truth Social.

Глава Білого дому зазначив, що розмовляв з Coca-Cola про те, щоб "використовувати справжній тростинний цукор у напоях компанії в Сполучених Штатах, і вони погодилися це зробити".

Джерело: https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1945579957608136747

Теги: #тростинний #сша #цукор #coca #cola

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