Голова АРМА Дума відреагувала на резонанс щодо повідомлення САП по справі Стефанішиної

Голова АРМА Олена Думавідреагувала на суспільний резонанс щодо повідомлення Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) щодо справи з можливою причетністю віцепрем’єр-міністра-міністерки юстиції Ольги Стефанішиної.

"Я особисто ініціювала внесення заяви щодо перевірки всіх фактів з журналістського матеріалу, встановлення зв’язків чи їх відсутності між названими прізвищами та управителем "КАМпарітет", з’ясування чи мають працівники агентства зв’язки з особами зі статті", - пише Дума у Facebook.

Вона нагадала, що АРМА в перші ж дні внесло заяву до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щодо всебічної перевірки інформації з матеріалу видання "Українська правда".

Вона зазначила, що матеріал (журналіста-розслідувача – ІФ-У) Михайла Ткача вийшов без урахування інформації АРМА попри направлені офіційні відповіді на його запити.

"Так, згодом матеріал було відредаговано з урахуванням інформації наданої АРМА. Але чи хтось на це звернув увагу? Звичайно, що ні. Хтось хайпує на резонансних темах і відомих прізвищах? І після виправлення статті - насправді цей факт уже нікого не цікавить", - написала вона.

За словами Думи, АРМА, як повноцінна частина антикорупційної системи України, тісно співпрацює з правоохоронними органами та веде внутрішню політику нульової толерантності до корупції.

"АРМА діє рішуче та без зволікань у всіх питаннях, що стосуються можливих порушень або корупційних ризиків. Хто боїться перевірок - той має що приховувати. У нас приховувати нічого. Давайте, кожен державний орган буде робити свою справу. Без хайпу і дескридитаціі, особливо під час війни", - резюмувала керівник агентства.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно підтвердила відкриття кримінальної справи, до якої може бути причетна віцепрем’єр-міністра-міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

4 червня видання "Українська правда" опублікувала статтю, у якій йдеться, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у березні поточного року визначило компанію, що управлятиме Будинком профспілок на Майдані Незалежності, і за даними журналістів цей новий управитель може бути пов'язаний з родиною віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції-міністерка юстиції України Ольги Стефанішиної. Також зазначається, що Будинок профспілок - це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1779896782611378&id=100017732190355&mibextid=wwXIfr&rdid=kwfJPa1U4LfwrAeU#