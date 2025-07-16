OSINT-проєкт DeepState фіксує активне просування ворога на новопавлівському відтинку

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Російські окупаційні війська інтенсивно просуваються на новопавлівському відтинку фронту до адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Росіяни інтенсивно рухаються до адмінмежі Донецької та Дніпропетровської області, займаючи посадки, села та позиції, які залишаються на шляху до неї. Весь відтинок від Олексіївки до Новополя перебуває під тиском противника, який за допомогою основного свого ресурсу — піхоти і великих втрат прокладає собі шлях до окупації Донеччини", - йдеться у повідомленні DeepState у телеграм-каналі у середу.

Зазначається, що активними є район Дачного Дніпропетровської області, куди постійно заходять групи росіян з метою закріпитися в селі, але Сили оборони докладають зусиль, щоб не допустити цього. Також населений пункт Ялта, який знаходиться біля адмінмежі, куди намагається прориватися ворог. "Хаотична ситуація по відтинку Новохатське-Піддубне-Мирне-Перебудова-Комар-Федорівка-Воскресенка. Дуже складна ділянка, яку аналізувати найважче серед всього відтинку", - зазначили у DeepState.

"Для московитів основною ціллю в Донецькій області є повне її захоплення і це не новина. Принциповою також є мета дійти і пересікти адмінмежу областей Донеччини та Дніпропетровщини, в першу чергу, для медійної пропаганди, що теж не є новиною. Але великою складовою успіху ворога є брехня з місць в доповідях про реальний стан справ, що заважає оцінювати ризики та реагувати на зміну обстановки зверху. На ділянці від Зеленого Гаю до Зеленого Поля, де командирам дали можливість без наслідків повідомити про ситуацію, вони продовжили по-старому. І це величезна проблема, яка несе за собою катастрофічні наслідки", - зазначили експерти.