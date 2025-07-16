Інтерфакс-Україна
Події
17:24 16.07.2025

"Метінвест" на URC презентував проєкти ініціативи "Сталева мрія" по відбудові 4-х українських міст

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"Метінвест" на URC презентував проєкти ініціативи "Сталева мрія" по відбудові 4-х українських міст
Фото: https://metinvestholding.com/ua/

Група "Метінвест" на міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 у Римі презентувала чотири унікальні концепції відновлених кварталів "Сталева Мрія" для Бахмута, Маріуполя, Тростянця та Глухова.

Як повідомляється у пресрелізі у середу, ці рішення - частина спільної платформи з муніципалітетами, яка спрямована на швидке, системне й сучасне відновлення зруйнованих міст України.

Під час URC-2025 три з чотирьох концепцій - Бахмут-Гоща, Маріуполь-Біла Церква та Тростянець - були представлені у Римі безпосередньо мерами міст у павільйоні Громад. Вони стали платформою для перемовин з донорами, фондами та потенційними інвесторами. Проєкт викликав зацікавленість: уже призначено серію зустрічей з представниками державних інституцій та міжнародних структур, які розглядають можливість підтримки його реалізації.

"Для Тростянця "Сталева Мрія" - це потужний та дієвий інструмент, який дозволив нам вийти на новий рівень переговорів з міжнародними партнерами. Наявність такого детального плану - це саме те, чого очікують від нас на міжнародній арені. Цей підхід має потенціал стати драйвером для всієї Сумської області", - сказав мер Тростянця Юрій Бова.

Окремо в рамках URC на Business Fair Stage відбулася презентація загальної концепції "Сталевої Мрії" від керівниці напряму зовнішніх проєктів "Метінвест Січсталі" Тетяни Скрипки.

За її словами, "Сталева Мрія" - це універсальна концепція, яка дасть змогу швидко й безпечно відновити інфраструктуру. Вона базується на трьох сталевих технологіях: модуль, каркас і платформа. Фахівці компанії розробили понад 200 типових проєктів житлової та соціальної інфраструктури, які вже можна втілювати у життя.

Основні переваги такого житла - швидкість зведення завдяки готовим конструкціям, надійність і довговічність, а також гнучкість у плануванні та використанні. Важливо також, що 98% сталі придатні до вторинної переробки: це робить рішення екологічно відповідальним.

Керівниця напряму зовнішніх проєктів "Метінвест Січсталі" також показала, як втілюються проєкти "Сталевої мрії" на практиці. Зокрема, у Глухові буде реалізована концепція "Коло життя" - в ній передбачені паркові зони, які об’єднують людей та інтегрують освіту з природою. У Тростянці – "Точка єдності", яка об’єднає промислову, культурну та екологічну спадщину міста в єдину екосистему.

Для переселенців із Маріуполя у Білій Церкві "Метінвест" розробив концепцію "Лінії життя" - це тематичні шляхи, які перетворюють простір на живу соціальну мережу. А для громади Бахмута в Гощі - відтворення ідентичності рідного міста за допомогою знайомого зонування та символічних елементів, як-от Алея Троянд. Проєктування цих кварталів стартує вже у цьому році.

При цьому "Метінвест" пропонує повноцінну дорожню карту для громад - від концепції до експлуатації. Компанія надає не лише типові проєкти, а й допомогу у пошуку фінансування, оформленні документації, запуску будівництва.

"Ми не пропонуємо лише ідеї. Ми пропонуємо чіткий, покроковий план дій і відкриту платформу партнерства", - підкреслила Скрипка.

Теги: #сталева_мрія #urc_2025 #метінвест #відновлення

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