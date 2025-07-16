Інтерфакс-Україна
Події
16:19 16.07.2025

Верховний суд остаточно заборонив будівництво багатоповерхівки біля Музею видатних діячів української культури в Києві

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Верховний суд остаточно заборонив будівництво багатоповерхівки біля Музею видатних діячів української культури в Києві

Верховний суд остаточно заборонив будівництво 16-поверхівки біля Музею видатних діячів української культури в Києві, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій України.

"16 липня Велика палата Верховного суду України ухвалою поставила крапку в багаторічній боротьбі за збереження історичного середовища в центрі столиці. Суд остаточно повернув територіальній громаді міста Києва земельну ділянку за адресою вул. Жилянська, 96-А — у межах Музею видатних діячів української культури, присвяченого Лесі Українці, Миколі Лисенку, Панасу Саксаганському та Михайлу Старицькому", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що цим рішенням завершено майже 20-річну судову епопею довкола спроб забудови цієї історично цінної території. 

"Суд підтримав позицію Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, яке раніше відмовило у погодженні проєктної документації, оскільки забудова несла пряму загрозу для прилеглих пам’яток історії та культури й суперечила чинному законодавству у сфері охорони культурної спадщини", - додали у відомстві.

Теги: #заборона #верховный_суд #мінкультури #будівництво

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