Інтерфакс-Україна
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13:41 16.07.2025

Кабмін затвердив нові розміри освітніх грантів та додаткові регіональні коефіцієнти для вступників-2025

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Кабмін затвердив нові розміри освітніх грантів та додаткові регіональні коефіцієнти для вступників-2025

Кабінет міністрів ухвалив зміни до умов надання державних грантів у межах вступної кампанії 2025 року, встановивши оновлені розміри освітніх грантів та додатковий регіональний коефіцієнт для окремих категорій вступників.

"Гранти — це інструмент підтримки тих вступників, які мають високі результати НМТ, але не отримали бюджетного місця в омріяному університеті. Ми хочемо, щоб кожен талановитий студент мав шанс навчатися там, де хоче, і за тією програмою, яку сам обирає", - йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки.

Зокрема, з 2025 року гранти становитимуть: 17 тис. грн - грант 1-го рівня для вступників із результатами 150+ балів з двох предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) (140+ балів для вступників, що вступають на спеціальності, яким надається особлива підтримка, зазначені у додатку 6 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році); 25 тис. грн - грант 2-го рівня для тих, хто склав два предмети НМТ на 170+ балів.

"Ці кошти будуть спрямовані на часткову оплату навчання в закладах вищої освіти. Отримати грант можуть лише вступники, яким до цього не було запропоновано за алгоритмом відбору бюджетне місце", - додали у відомстві.

Згідно повідомлення, окрім базових сум, з 2025 року запроваджено додатковий коефіцієнт 1,5 для визначення розміру державного гранту, який буде застосовуватися до вступників, які здобули повну загальну середню освіту у 2025 році в Запорізькій, Сумській, Харківській або Миколаївській областях та вступають до закладів вищої освіти в цих же областях. 

"Застосування цього коефіцієнта покликано підтримати регіони, які тривалий час перебувають під постійною загрозою обстрілів і мають складну безпекову ситуацію. Коефіцієнт не застосовується до вступників із цих регіонів, які вступають до закладів вищої освіти в інших областях, або для тих, хто з інших областей вступає у прифронтові ЗВО", - зазначили в Міносвіти.

У міністерстві додали, що всі регіональні коефіцієнти застосовуються відповідно до фактичної адреси вишу, до який подано заяву.

"Галузеві коефіцієнти для спеціальностей з особливою підтримкою залишаються чинними - їх застосовують до заяв із першим і другим пріоритетом. Вони підвищують конкурсний бал вступника. Це дає змогу залучити абітурієнтів до стратегічно важливих напрямів підготовки. Зауважимо, що для деяких спеціальностей доступні лише гранти другого рівня", - розповіли в Міносвіти.

Зокрема, для обчислення розміру гранту також застосовуються коефіцієнти залежно від спеціальності, на яку подається заява.

Так, коефіцієнт 1,5 застосовується для таких галузей знань: Освіта / Педагогіка; Біологія; Природничі науки (крім Екологія, Географія); Математика та статистика; Механічна інженерія; Електрична інженерія; Хімічна інженерія та біоінженерія; Електроніка, автоматизація та електронні комунікації; Виробництво та технології; Архітектура та будівництво; Аграрні науки та продовольство; Терапія та реабілітація.

Коефіцієнт 1,3 застосовується для таких галузей знань: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; Хореографія; Музичне мистецтво; Сценічне мистецтво; Філологія (спеціалізації з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики); Інформаційні технології; Ветеринарія; Охорона здоров’я (крім Терапія та реабілітація, Громадське здоров’я).

Водночас, якщо спеціальність не входить до жодного з вищезазначених переліків, коефіцієнт становить 1.

Для деяких спеціальностей застосовується лише грант 2-го рівня (25 тис. грн), тобто отримати його можна тільки тоді, якщо мінімум два предмети НМТ складено на 170+ балів. У цьому переліку такі спеціальності: Журналістика; Управління та адміністрування; Право; Сфера обслуговування; Публічне управління та адміністрування; Міжнародні відносини; Менеджмент соціокультурної діяльності; Економіка; Стоматологія; Філологія (крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики).

Теги: #гранти #освіта #вступники

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