Однією з мішеней росіян під час атаки була енергетична інфраструктура - Зеленський

Фото: ДСНС

15 мирних жителів міста Кривий Ріг Дніпропетровської області отримали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами в ніч на середу, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Триває ліквідація наслідків нічного російського обстрілу… Однією з мішеней була, зокрема, енергетична інфраструктура. Зараз максимально стараються все відновити в Кривому Розі, електропостачання буде повернено протягом сьогоднішнього дня. На жаль, поранено 15 людей, серед них одна дитина. Всім надається необхідна медична допомога", - написав Зеленський в Телеграм у середу.

За його словами, під основним ударом вночі перебували, крім Дніпропетровської, також Вінницька, Харківська та Одеська області.

"Росія не змінює свою стратегію, і для ефективної протидії цьому терору нам потрібне системне посилення захисту: більше ППО, більше перехоплювачів, більше рішучості, щоб Росія відчувала нашу відповідь", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося про тяжке поранення 17-річного хлопця в черевну порожнину внаслідок атаки по Кривому Рогу, зараз лікарі борються за його життя. Усього місто було атаковано вночі 28 "шахедами" та балістичною ракетою одночасно, було зруйноване промислове підприємство.