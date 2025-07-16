Інтерфакс-Україна
Події
09:46 16.07.2025

Місцева влада має займатися дронами-перехоплювачами та ППО для захисту міст по всій Україні, наполягають у ЦПД

1 хв читати
Місцева влада має займатися дронами-перехоплювачами та ППО для захисту міст по всій Україні, наполягають у ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД) Андрій Коваленко відзначає важливість розвитку розбудови інфраструктури запуску дронів-перехоплювачів та розвитку інших систем протиповітряної оборони на місцях для запобігання терору українських міст.

"Ворог запускає ройові атаки дронами по містах, продовжуючи терор. Дуже важливо, щоб місцева влада займалася дронами перехоплювачами, пілотами, розбудовувала власну систему сучасної повітряної протидії. І це стосується всіх міст, а також вважаю, кожного, хто є представником влади на місцях", - написав Коваленко в Телеграм.

Як повідомлялося, окупанти минулої ночі завдали масованих ударів по Харкову, Вінниці та Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Теги: #перехоплювач #цпд #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:49 16.07.2025
На Вінничині ліквідовують масштабну пожежу на підприємстві, 8 людей травмовано через ворожу атаку

На Вінничині ліквідовують масштабну пожежу на підприємстві, 8 людей травмовано через ворожу атаку

12:50 14.07.2025
Шестеро людей зазнали поранень через ворожу атаку безпілотником по навчальному закладу на Сумщині

Шестеро людей зазнали поранень через ворожу атаку безпілотником по навчальному закладу на Сумщині

12:40 14.07.2025
Російські військові атакували з БпЛА зупинку громадського транспорту в Херсоні, двоє поранених

Російські військові атакували з БпЛА зупинку громадського транспорту в Херсоні, двоє поранених

11:25 14.07.2025
Ворожий БпЛА атакував один із навчальних закладів Сумщини, є поранені

Ворожий БпЛА атакував один із навчальних закладів Сумщини, є поранені

10:12 14.07.2025
ЦПД про матеріал NYT з Курщини: У війні, де одна сторона є агресором, нейтральність без контексту стає дезінформацією

ЦПД про матеріал NYT з Курщини: У війні, де одна сторона є агресором, нейтральність без контексту стає дезінформацією

12:29 11.07.2025
ЦПД повідомляє про удар по Луховицькому авіазаводу в РФ

ЦПД повідомляє про удар по Луховицькому авіазаводу в РФ

11:31 11.07.2025
Інтерпретації заяв Дуди про закриття аеропорту у Жешуві як загрозу допомоги Україні не відповідають дійсності - ЦПД

Інтерпретації заяв Дуди про закриття аеропорту у Жешуві як загрозу допомоги Україні не відповідають дійсності - ЦПД

11:20 09.07.2025
Окупанти нарощують кількість безпілотників при нічних атаках переважно за рахунок дронів-імітаторів – ЦПД

Окупанти нарощують кількість безпілотників при нічних атаках переважно за рахунок дронів-імітаторів – ЦПД

19:46 02.07.2025
Сибіга: Нам потрібно більше перехоплювачів та систем ППО, також готові їх придбати або орендувати

Сибіга: Нам потрібно більше перехоплювачів та систем ППО, також готові їх придбати або орендувати

14:24 21.06.2025
4 компанії в Україні виробляють перехоплювачі для "шахедів" - Зеленський

4 компанії в Україні виробляють перехоплювачі для "шахедів" - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Оператори ворожих дронів знищені в окупованому Токмаку - ГУР

Захисники України в ніч на 16 липня знищили 198 із 400 задіяних ворогом дронів

Трамп: перші ракети Patriot Україні вже відправляють

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Вінницю зросла до семи осіб

Кабмін призначив мовним омбудсменом Олену Івановську

ОСТАННЄ

Від російського нічного обстрілу постраждала цивільна інфраструктура в Харківській, Вінницькій і Дніпропетровській областях

Єрмак в інтерв'ю NY Post відзначив важливість того, щоб Трамп тиснув на РФ, що наблизило б мир для всього світу

НМТ-2025 з української мови не склали 0,39% вступників, з історії України - 0,16% і з математики - 11,73%

Оператори ворожих дронів знищені в окупованому Токмаку - ГУР

В’ятрович: Івановська - кращий вибір серед кандидатів, які претендували на посаду мовного омбудсмена

Захисники України в ніч на 16 липня знищили 198 із 400 задіяних ворогом дронів

Трамп: перші ракети Patriot Україні вже відправляють

Генштаб зафіксував впродовж доби 171 бойове зіткнення

Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Вінницю зросла до семи осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА