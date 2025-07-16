Місцева влада має займатися дронами-перехоплювачами та ППО для захисту міст по всій Україні, наполягають у ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД) Андрій Коваленко відзначає важливість розвитку розбудови інфраструктури запуску дронів-перехоплювачів та розвитку інших систем протиповітряної оборони на місцях для запобігання терору українських міст.

"Ворог запускає ройові атаки дронами по містах, продовжуючи терор. Дуже важливо, щоб місцева влада займалася дронами перехоплювачами, пілотами, розбудовувала власну систему сучасної повітряної протидії. І це стосується всіх міст, а також вважаю, кожного, хто є представником влади на місцях", - написав Коваленко в Телеграм.

Як повідомлялося, окупанти минулої ночі завдали масованих ударів по Харкову, Вінниці та Кривому Рогу Дніпропетровської області.