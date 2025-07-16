Інтерфакс-Україна
Події
02:44 16.07.2025

Головний рабин України передав Келлогу подарунок для Трампа

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Головний рабин України Моше Асман передав під час зустрічі спецпредставнику Кіту Келлогу подарунок для президента США. Про це Асман написав на платформі X у вівторок.

"Сьогодні я мав кілька зустрічей з шановним Спеціальним представником Президента США Дональда Трампа генералом Келлогом… Сьогодні ми мали гарну розмову на урочистому заході, присвяченому Дню української державності, де він привітав мене з високою нагородою від Президента України", - написав Асман.

"Ми говорили про багато речей, але, звичайно, я підкреслив суть і важливість допомоги Україні, і не просто словами чи особистими історіями, а дуже особливою річчю! Я передав йому подарунок для президента США Дональда Трампа - картину Декларації незалежності США, разом з портретом Дональда Трампа! Яку Кіт Келлог пообіцяв передати особисто Президенту США", - повідомив Асман на X.

Джерело: https://x.com/RabbiUkraine/status/1945206677340401923

Теги: #келлог #візит #сша

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