Робоча група опрацює розвʼязання питань щодо лікування поранених військовослужбовців у цивільних лікарнях - нардеп

Робоча група опрацює механізми розвʼязання поточних питань щодо лікування поранених військовослужбовців у цивільних лікарнях, повідомила член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Сьогодні відбулося засідання комітету з питань національної безпеки, заслухали питання щодо лікування поранених військовослужбовців у цивільних лікарнях… За підсумками дійшли згоди про необхідність зробити засідання робочої групи щодо опрацювання механізмів для розвʼязання поточних питань", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами народної депутатки проблема полягає у тому, що Міністерство оборони за старою радянською школою фінансує ліжкомісця у військових шпиталях, а не сам факт лікування, як це працює для цивільних через механізм фінансування від Національної служби здоров’я України. Фріз підкреслила, що система, коли гроші йдуть за пацієнтом довела свою раціональність, а застарілий підхід МО потребує реформування.

"Адже і через низьку якість послуг військовослужбовці змушені звертатись до цивільних лікарень", - зазначила Фріз.

За словами Фріз, в дискусії взяли участь міністр охорони здоров’я Олег Ляшко, представники командування медичних сил Міністерства оборони України, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.