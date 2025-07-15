Офіс генпрокурора: Припинено роботу онлайн-ресурсів, пов’язаних з поширенням дитячого порно в українському інтернет-сегменті

Припинено роботу низки інтернет-ресурсів, які використовувалися для зберігання та розповсюдження дитячої порнографії, наркотичних речовин та відмиванням коштів, повідомив Офіс генерального прокурора.

Як зазначається в повідомленні на сайті відомства, у ході міжнародного розслідування спільно з правоохоронцями з США та Франції встановлено, що громадянин Франції організував діяльність інтернет-провайдера в Україні.

"З 2022 року на серверах компанії розміщувалися інтернет-ресурси, що використовувалися для продажу наркотиків, обміну викраденими даними, обігу шкідливого програмного забезпечення, а також поширення дитячої порнографії. За оцінками іноземних правоохоронців, близько 70% дитячої порнографії в українському сегменті інтернету знаходилась на вказаному обладнанні", - зазначається в повідомленні.

Також на серверному обладнанні провайдера розміщувався один із відомих нелегальних онлайн-ринків з десятками тисяч користувачів.

"Платформа дозволяла користувачам даркнету організовувати масштабні шахрайські схеми, здійснювати атаки на банківські системи, легалізовувати злочинні прибутки, а також замовляти злами комп’ютерів та смартфонів користувачів", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта та діяльності дата-центру в Києві. Вилучено комплекс серверного обладнання, комп’ютерну техніку, жорсткі диски та документацію.

Наразі тривають подальші процесуальні дії та аналіз вилученого обладнання.