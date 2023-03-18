Повідомлення про можливе поширення повісток через "Дію" є дезінформацією, це питання не розглядається - Маляр

Російська пропаганда продовжує поширювати фейки і міфи, використовувати маніпуляції фактами для впливу на суспільство, зокрема, для дискредитації мобілізації, зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Постійно поширюється інформація, що нібито через "Дію" видаватимуть повістки. Повістки через "Дію" не видають. І питання це не опрацьовується", - повідомила Маляр у телеграм-каналі.

Вона також зазначила, що повідомлення про мобілізацію жінок не відповідають дійсності.

"У нас не мобілізують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край. Якщо військовозобов'язана жінка отримує повістку - це для уточнення даних. Тому що вони за законом повинні це робити кожні 5 років", - наголосила Маляр.

Крім того, фейком є інформація про відправлення мобілізованих без підготовки на напружені ділянки фронту, зокрема в Бахмут.

"Насправді, мобілізовані, які не проходили військову службу, направляються до навчальних центрів. Через масштабну війну підготовка рядового та сержантського складу відбувається за скороченими термінами, але без зниження якості навчання. Якщо вас без навичок володіння зброєю і підготовки направили на передній край, ви маєте повідомити про це на телефони гарячої лінії", - зазначила заступниця міністра.

Крім того, зазначила вона, мобілізованих направляють на різні напрямки, а не лише на схід країни.

"Є чимало тилових військових частин у різних регіонах України, завдання яких наближає нашу Перемогу. Спектр широкий - від навчальних закладів і підрозділів до баз, складів і арсеналів, сюди ж можна додати ремонтні частини, частини зв'язку та кібероборони. Згадати варто аеродроми, шпиталі, автобази. Необхідна цілодобова їхня охорона та оборона. І на такі посади теж відбувається мобілізація", - пояснила Маляр.