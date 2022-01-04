Американські медики фіксують зростання темпів поширення COVID-19 у країні

За останні два тижні у Сполучених Штатах кількість нових випадків зараження COVID-19, які виявляються щодня, потроїлася і перевищує на сьогодні 400 тис., повідомляє агентство Associated Press (AP) з посиланням на медичну владу.

Складна ситуація спостерігається у Нью-Йорку, де минулого тижня зареєстровано щоденне середнє зростання заражень коронавірусом у 37 тис. проти 17 тис. до святкових вихідних.

За даними авторитетної американської клініки Мейо, у США на сьогодні до 18% тестів на COVID-19 дають позитивний результат, у Нью-Йорку цей показник досяг 33%.

Загалом за час пандемії в США виявлено понад 56 млн інфікованих коронавірусом, від спричинених ним захворювань у країні померли понад 827 тис. осіб.