Інтерфакс-Україна
Події
17:54 08.07.2025

"Пакунок школяра" розповсюджується на дітей-сиріт, але не надається учням за кордоном і на тимчасово окупованих територіях

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"Пакунок школяра" розповсюджується на дітей-сиріт, але не надається учням за кордоном і на тимчасово окупованих територіях

Програма "Пакунок школяра" розповсюджується на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не надається учням, які виїхали за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Згідно з постановою Кабінету міністрів №809 від 7 липня, якою затверджено порядок реалізації програми, отримувачем одноразової грошової допомоги "Пакунок школяра" є один з батьків або інший законний представник, які є громадянами України, учня, якого зараховано у новому навчальному році до першого класу закладу освіти, що забезпечує здобуття початкової, базової середньої освіти, та який є громадянином України.

"Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які залишилися без батьківського піклування, законним представником учня першого класу може бути уповноважений представник дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї, закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування та яка постійно проживає на території України", - йдеться в документі.

Зазначається, що грошова допомога не надається учню першого класу, який виїхав на тимчасове або постійне місце проживання за кордон або перебуває на тимчасово окупованих РФ територіях України, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації.

В той же час, у разі повернення учня першого класу з таких територій допомога призначається згідно з порядком.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів України запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через "Дію", а гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

"Пакунок школяра" буде доступний після того як батьки запишуть дитину в школу, шкільна система передасть цю інформацію в Пенсійний фонд, після чого в "Дії" людям прийде пуш-сповіщення, що вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявку і на їх спеціальну віртуальну карту зараховують гроші.

У Міністерстві соціальної політики заявили, що завданням програми "Пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.

Теги: #діти_сироти #розповсюдження #пакунок_школяра

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