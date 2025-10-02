Інтерфакс-Україна
10:33 02.10.2025

Кабмін запускає простори адаптації "Сімейна домівка" для дітей-сиріт

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів України запускає проєкт "Сімейна домівка" для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Продовжуємо тематичні засідання уряду. Цього разу зосередилися на політиках захисту прав дітей. Запускаємо проєкт "Сімейна домівка" для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду.

За її словами, часто найважче знайти нову родину для підлітків, дітей з інвалідністю чи багатодітних груп братів і сестер, тому для таких дітей тепер буде створений простір адаптації між інтернатом і самостійним життям, максимально наближений до сімейних умов.

Прем’єр додала, що ініціатива діятиме у 12 областях України, у співфінансуванні держави та громад.

Теги: #діти_сироти #сімейна_домівка #адаптація #багатодітні_сімї

