Інтерфакс-Україна
Події
13:57 19.06.2025

Шмигаль: Уряду та освітянам вдалося забезпечити безперервність навчання і адаптувати його до викликів воєнного часу

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Шмигаль: Уряду та освітянам вдалося забезпечити безперервність навчання і адаптувати його до викликів воєнного часу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряду разом з освітянами вдалося забезпечити безперервність навчального процесу та адаптувати його до викликів воєнного часу.

"За ці роки разом з освітянами ми зробили найважливіше — забезпечили безперервність навчального процесу та адаптували його до викликів воєнного часу. Ми продовжуємо системні реформи та зміни в освіті для того, щоб наші діти реалізували себе в динамічному мінливому світі. Перш за все навчання має бути безпечним та якісним. Робимо важливі кроки в цьому напрямку: створюємо школи-укриття й посади офіцерів освітньої безпеки, закуповуємо шкільні автобуси, впроваджуємо безкоштовне якісне харчування для учнів", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами участі у фестивалі "Вчителі майбутнього" у Львові.

Прем'єр підкреслив, що школа повинна готувати учнів до викликів, щоб кожен та кожна знайшли своє місце на ринку праці, у зв'язку з чим, уряд продовжує реформу "Ново української школи" (НУШ).

"Третій ключовий аспект освітніх реформ — це мотивація педагогів. У 2025 році за ініціативи Президента Володимира Зеленського заробітна плата вчителів збільшилася. Від початку року педагоги почали отримувати доплату в розмірі 1 тис. грн "на руки". З вересня доплата зросте до 2 тис. грн", - нагадав він.

Серед іншого, він подякував усім українським учителям за енергійну невтомну працю.

"Вже четвертий рік повномасштабної війни ви не просто навчаєте учнів, а віддаєте їм частку своєї душі, надихаєте та мотивуєте. Ви робите великий внесок у майбутнє держави", - додав Шмигаль.

Теги: #воєнний_стан #навчання #адаптація

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