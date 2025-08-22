Кабмін затвердив запуск програми адаптації для ветеранів, які втратили зір - Свириденко

Кабінет міністрів затвердив запуск програми адаптації для ветеранів, які втратили зір, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Медичні послуги. Затвердили запуск програми адаптації для ветеранів і ветеранок, які втратили зір. Також спрощуємо доступ до засобів реабілітації — крісел колісних, білих тростин та інших спецзасобів" - написала Свириденко по результатам засідання уряду в пʼятницю.

Крім того, уряд погодив, що іноземні військові, які воюють чи воювали у складі Збройних сил України, отримають право на безоплатне стоматологічне лікування.