Інтерфакс-Україна
Економіка
17:44 06.08.2025

НБУ адаптує вимоги до капіталу та ліквідності банків до правил ЄС

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НБУ адаптує вимоги до капіталу та ліквідності банків до правил ЄС

Національний банк України (НБУ) оновив вимоги до впровадження розрахунку ризику коригування кредитної оцінки (CVA) та стандарти оцінки ліквідності для гармонізації зі стандартами ЄС у межах реалізації програми фінансової підтримки Ukraine Facility.

Як зазначає НБУ на своєму сайті в середу, банки та банківські групи мають розраховувати мінімальний розмір ризику коригування кредитної оцінки (credit valuation adjustment, CVA), що є складовою ризиків, які повинні покриватися капіталом для дотримання нормативів достатності капіталу. Цей ризик враховує можливі зміни справедливої вартості позабіржових деривативів у разі погіршення фінансового стану контрагента.

"Запровадження вимог щодо ризику коригування кредитної оцінки забезпечує приведення розрахунку нормативів достатності капіталу в повну відповідність до стандартів ЄС", - коментує регулятор.

Нові вимоги запроваджуватимуться поетапно: з 1 лютого до 1 березня 2026 року банки проводитимуть тестові розрахунки, а з 1 березня перейдуть на оновлений підхід до визначення нормативів достатності капіталу з урахуванням ризику коригування кредитної оцінки. Для банківських груп ці вимоги почнуть діяти з 1 квітня 2026 року.

Крім того розширено перелік прийнятних надавачів забезпечення для розрахунку пруденційних нормативів і кредитного ризику: відтепер банки можуть враховувати гарантійні інструменти, надані юридичними особами публічного права (public sector entities). Такі інструменти наразі активно використовуються структурами публічного сектору з провідних країн світу в межах міжнародної підтримки України. Очікується, що їх застосування дозволить українському бізнесу легше залучати фінансування, зокрема для проєктів відновлення в межах програми Ukraine Facility.

Також у зв’язку з повним переходом банківських груп на європейські стандарти оцінки ліквідності НБУ скасував розрахунок нормативів поточної (Н5к) та короткострокової (Н6к) ліквідності на консолідованій основі. Надалі контроль достатності ліквідності таких груп здійснюватиметься за допомогою коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCRк) і чистого стабільного фінансування (NSFRк) на консолідованому рівні.

"Зазначені кроки сприятимуть підвищенню інвестиційної привабливості банківського сектору, розширенню можливостей отримання фінансової підтримки від міжнародних партнерів та реалізації стратегічних заходів з розвитку кредитування та відновлення України", - прокоментував НБУ.

Теги: #нбу #адаптація #єс

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