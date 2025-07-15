Кличко закликав Раду не розглядати версію законопроєкту про збільшення оборонного бюджету, яка передбачає додаткові стягнення з Києва

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Міський голова Києва Віталій Кличко закликав депутатів Верховної Ради не розглядати законопроєкт 13439-3, який передбачає стягнення додаткових коштів з Києва до резервного фонду державного бюджету.

Мер наголосив, що у разі прийняття версії законопроєкту 13439-3, запропонованої фракцією "Слуга народу", за основу, київський бюджет втратить 8 млрд грн.

"Це – кошти киян на допомогу армії, закупівлю необхідного оснащення нашим захисникам, на реабілітацію військових, виплати ветеранам та їх родинам, на забезпечення медицини й освіти в місті та соціальні витрати", - зазначив Кличко.

Мер вважає, що мета законопроєкту є політичною.

"З однією метою – політичною. Сказати: бачте, Кличко, мовляв, не впорався… І особливо цинічно таке виробляти під час війни. Зневажаючи й інтереси військових, яким ми допомагаємо, й інтереси киян, для яких намагаємося створити комфорт навіть в таких надскладних умовах", - наголосив Кличко.

Він також нагадав, що наразі Київ віддає до держбюджету 60% ПДФО, а також військовий та силовий ПДФО.

"Сьогодні, завдяки свідомим депутатам голосів на внесення до розгляду цієї дичини не вистачило. Але, знаючи методи Слуг, законопроєкт можуть, в порушення регламенту, нишком запхати і спробувати протягнути на завтрашньому засіданні. Звертаюся до народних депутатів не позбавляти мешканців Києва необхідних коштів для забезпечення належного медичного обслуговування, освіти та соціальних виплат. І не позбавляти наших захисників допомоги столичної громади", - підкреслив Кличко.

Законопроєкт 13439-3 "Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань" є альтернативою до законопроєкту 13439 за авторством народної депутатки Роксолани Підласої. Основна зміна у законопроєкті 13439-3, порівняно з урядовою версією, полягає у тому, що з 1 серпня 2025 року 10% податку на прибуток, який наразі зараховується до бюджету міста Києва, будуть зарахувати до резервного фонду державного бюджету.

Загалом законопроєкт передбачає аналогічні урядовому положення.