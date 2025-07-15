ЄС запровадив чергові санкції щодо Ірану у зв'язку з порушеннями прав людини

Рада ЄС оголосила у вівторок про свою постанову запровадити санкції щодо восьми іранських фізичних осіб та однієї організації у зв'язку з "серйозними порушеннями прав людини і транснаціональними репресіями".

"Сьогодні рада запровадила обмежувальні заходи щодо восьми фізичних осіб та однієї організації в межах режиму глобальних санкцій ЄС у сфері прав людини", - повідомляється в комюніке ради.

У документі пояснюється, що вони несуть відповідальність "за вчинення серйозних порушень прав людини і зловживань від імені іранських державних органів за межами Ірану, зокрема, позасудових, сумарних і довільних страт та вбивств, а також насильницьких зникнень осіб, яких вважають супротивниками або тими, хто критикує дії чи політику Ісламської Республіки Іран".

"Сьогоднішні списки підтверджують стурбованість ЄС транснаціональними репресіями з боку іранських державних органів, здійснюваними за допомогою використання підставних осіб, зокрема злочинців та організованих злочинних мереж, що переслідують дисидентів і правозахисників у всьому світі, зокрема й на території ЄС", - ідеться в комюніке.

Рада внесла до списку Zindashti Network - угруповання, пов'язане з розвідслужбою Ірану, яке, за даними ЄС, скоїло "численні акти транснаціональних репресій, включно з убивствами".

У нових санкційних списках фігурують глава Zindashti Network, а також деякі з його спільників, які, серед іншого, були причетні до вбивств противників іранського режиму.

Під санкції також підпали один із командирів спецпідрозділу Корпусу вартових ісламської революції і співробітник іранської розвідки.

"Активи осіб, занесених до списку сьогодні, підлягають заморожуванню, а надання їм або в їхніх інтересах коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонено. Крім того, на фізичних осіб, занесених до списку, поширюється заборона на в'їзд до ЄС", - наголошується в повідомленні Ради Євросоюзу.

У ньому йдеться про те, що "Європейський союз висловлює свою підтримку основоположному прагненню народу Ірану до майбутнього, в якому його загальні права людини та основні свободи поважатимуться, захищатимуться і здійснюватимуться".