Інтерфакс-Україна
Події
14:28 15.07.2025

В Україні в промислових масштабах фальсифікували пестициди провідних агроконцернів Європи та США - Нацполіція

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В Україні в промислових масштабах фальсифікували пестициди провідних агроконцернів Європи та США - Нацполіція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/

Національна поліція України ліквідувала масштабну схему фальсифікації сільськогосподарської продукції провідних світових агроконцернів: до складу злочинної спільноти входило вісім угруповань, учасниками яких було понад 20 громадян України.

"Зловмисники організували вісім підпільних цехів, де в промислових масштабах виготовляли пестициди. Сировину для їх виробництва, яка містила сильнодіючі та отруйні речовини, фігуранти замовляли та отримували з Китаю", - повідомляє Нацполіція в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією поліції, надалі члени угруповання маркували незаконно виготовлену с/г продукцію товарними знаками провідних агрохімічних компаній Європи та США.

"З цією метою на території Київської та Одеської областей створили два цехи з виробництва відповідної поліграфічної продукції (захисних голограм, етикеток, упаковок, інструкцій тощо)", - уточнюють в Нацполіції.

Згідно з повідомленням, збут фальсифікованої продукції під виглядом оригінальних товарів здійснювався на території України та країн Європейського Союзу через онлайн-магазини та логістичні компанії.

Правоохоронці провели 89 обшуків на території 12 областей та вилучили фальсифікату на 100 млн грн.

Теги: #продукція #нацполіція #сільськогосподарська #ліквідація

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