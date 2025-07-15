14:21 15.07.2025
Зеленський заслухав доповідь Клименка про діяльність Нацгвардії на передовій
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо активних дій підрозділів Національної гвардії України разом з іншими складовими Сил оборони.
Доповідь також включала дані щодо безпекової ситуації в прифронтових та прикордонних регіонах, повідомив Зеленський в телеграм-каналі.
"Окремо обговорити роботу підрозділів НГУ на Донецькому напрямку, застосування дронів, захист нашої фронтової логістики. Готуємо нові заходи для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності", - зазначив президент.