Зеленський заслухав доповідь Клименка про діяльність Нацгвардії на передовій

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Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо активних дій підрозділів Національної гвардії України разом з іншими складовими Сил оборони.

Доповідь також включала дані щодо безпекової ситуації в прифронтових та прикордонних регіонах, повідомив Зеленський в телеграм-каналі.

"Окремо обговорити роботу підрозділів НГУ на Донецькому напрямку, застосування дронів, захист нашої фронтової логістики. Готуємо нові заходи для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності", - зазначив президент.