Інтерфакс-Україна
Події
14:21 15.07.2025

Зеленський заслухав доповідь Клименка про діяльність Нацгвардії на передовій

1 хв читати
Зеленський заслухав доповідь Клименка про діяльність Нацгвардії на передовій
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо активних дій підрозділів Національної гвардії України разом з іншими складовими Сил оборони.

Доповідь також включала дані щодо безпекової ситуації в прифронтових та прикордонних регіонах, повідомив Зеленський в телеграм-каналі.

"Окремо обговорити роботу підрозділів НГУ на Донецькому напрямку, застосування дронів, захист нашої фронтової логістики. Готуємо нові заходи для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності", - зазначив президент.

Теги: #клименко #зеленський #сили_оборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:37 15.07.2025
Зеленський провів нараду із Свириденко і Федоровим: готуються перші кроки оновленого уряду

Зеленський провів нараду із Свириденко і Федоровим: готуються перші кроки оновленого уряду

10:08 15.07.2025
День української державності об'єднує десятки поколінь і дає віру в країну і власні сили

День української державності об'єднує десятки поколінь і дає віру в країну і власні сили

23:15 14.07.2025
Зеленський: США, Німеччина та Норвегія вже працюють над постачанням зброї Україні, зокрема "Patriot"

Зеленський: США, Німеччина та Норвегія вже працюють над постачанням зброї Україні, зокрема "Patriot"

22:47 14.07.2025
Зеленський обговорив з Трампом посилення захисту українців

Зеленський обговорив з Трампом посилення захисту українців

21:56 14.07.2025
Зеленський анонсував розмову з Макроном

Зеленський анонсував розмову з Макроном

21:19 14.07.2025
Зеленський за результатами переговорів з представниками США: Мир можливий лише завдяки силі

Зеленський за результатами переговорів з представниками США: Мир можливий лише завдяки силі

18:10 14.07.2025
Свириденко незабаром оголосить пропозиції щодо кандидатур членів уряду

Свириденко незабаром оголосить пропозиції щодо кандидатур членів уряду

15:14 14.07.2025
Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України

Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України

14:38 14.07.2025
Зеленський та Келлог обговорили питання посилення ППО, спільне виробництво та закупівлю зброї, нові санкції проти РФ

Зеленський та Келлог обговорили питання посилення ППО, спільне виробництво та закупівлю зброї, нові санкції проти РФ

00:56 14.07.2025
Зеленський на нараді з прем'єром обговорив майбутню конфігурацію виконавчої влади

Зеленський на нараді з прем'єром обговорив майбутню конфігурацію виконавчої влади

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор: наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю

Шмигаль написав заяву про відставку

Калмикова про народні меморіали на Майдані та біля стіни Михайлівського монастиря: я думаю, що вони там і мають бути

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила строк дії воєнного стану на 90 діб

ОСТАННЄ

Генпрокурор: наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю

Шмигаль написав заяву про відставку

Міносвіти: Стартував конкурс у 31-шу Українську антарктичну експедицію

Кабмін схвалив нацстратегію захисту прав дитини у сфері юстиції до 2028р

Мінекономіки, представники організацій роботодавців та працівників підписали меморандум щодо реформи ринку праці в Україні

Кіберспеціалісти паралізували роботу російського виробника військових дронів "Гаскар"

КМДА повідомила про початок реставрації Садиби Зеленських

В Україні в промислових масштабах фальсифікували пестициди провідних агроконцернів Європи та США - Нацполіція

Калмикова про народні меморіали на Майдані та біля стіни Михайлівського монастиря: я думаю, що вони там і мають бути

Прем’єр Латвії: перша партія БТР уже прибула в Україну, а наступна — на шляху

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА