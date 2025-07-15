Інтерфакс-Україна
Події
10:24 15.07.2025

Окупанти 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, у Костянтинівці та Мирнограді є загиблі

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Окупанти 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, у Костянтинівці та Мирнограді є загиблі

Двоє мирних жителів Донецької області загинули у містах Мирноград і Костянтинівка і ще десять дістали поранення за минулу добу понеділка, 14 липня, внаслідок російських обстрілів, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Мирнограді 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено будинок. У Покровську поранено 3 людини, пошкоджено 2 приватні будинки і багатоповерхівку; у Родинському поранено 4 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Ганнівці Добропільської громади поранено 2 людини, пошкоджено 6 приватних будинків", - написав Філашкін в Телеграм у вівторок вранці.

За його словами, у місті Сіверськ Бахмутського району пошкоджено чотири будинки, без постраждалих.

"Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю; у Торському знищено 2 будинки, ще 1 — у Зарічному. У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено 15 будівель, авто і трактор. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок і адмінбудівлю", - розповів голова обладміністрації.

Всього за добу, за словами Філашкіна, російські окупанти 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

З лінії фронту за минулу добу евакуйовано 224 людини, у тому числі 25 дітей.

 

Теги: #донецька_область #обстріли

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