Швеція продовжуватиме робити свій внесок у швидкі та суттєві поставки Україні – прем'єр

Швеція продовжуватиме робити свій внесок у швидкі та суттєві поставки Україні, повідомив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон.

"Я вітаю важливе рішення президента Трампа щодо можливості постачання більш сучасної зброї Україні та значного посилення економічного тиску на Росію. Як один з найбільших донорів України та разом з нашими союзниками по НАТО, Швеція продовжуватиме робити свій внесок у швидкі та суттєві поставки Україні", - написав він в соцмережі Х.

За словами Крістерссона, час має вирішальне значення. "Чим швидше ми всі об'єднаємося, щоб змусити Росію припинити її жорстоку війну проти України, тим більше життів буде врятовано", - наголосив він.

Джерело: https://x.com/SwedishPM/status/1944856960479699220