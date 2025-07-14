Інтерфакс-Україна
Події
23:48 14.07.2025

Німеччина зробить вирішальний внесок у питанні постачання систем "Patriot" Україні, запевнив Мерц

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Німеччина зробить вирішальний внесок у питанні постачання систем "Patriot" Україні, запевнив канцлер ФРГ Фрідріх Мерц.

"Президент Трамп сьогодні виступив з важливою ініціативою: Сполучені Штати нададуть Україні великомасштабну зброю, якщо її європейські партнери профінансують це. Ми з президентом Трампом кілька разів обговорювали це останніми днями. Я запевнив його, що Німеччина зробить вирішальний внесок", - написав він у соцмережі Х.

За словами Мерца, Німеччина робить це у власних інтересах і це допоможе Україні захиститися від бомбардувань з боку Росії.

"Тільки таким чином тиск на Москву, щоб вона нарешті домовилась про мир, посилиться. Зрештою, ми показуємо, що ми об'єднуємо зусилля як партнери з питань політики безпеки. Зараз ми швидко уточнимо деталі. Ми зв'язуємося з нашими партнерами з цією метою", - додав канцлер.

Як повідомлялося, Сполучені Штати відправлять Україні нові батареї ППО Patriot уже найближчим часом, заявив президент США Дональд Трамп в понеділок.

Джерело: https://x.com/bundeskanzler/status/1944829730727059639

Теги: #німеччина #внесок #мерц

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